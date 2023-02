El reconocido actor Carlos Alcántara se encuentra en el ojo del huracán luego de revelar en una entrevista que no tiene estudios en dirección de cine y que se instruyó con tutoriales para realizar su última película ‘Asu Mare 4: Los amigos”.

Las declaraciones que dio ‘Cachín’ al periodista Luis Carlos Burneo del canal de YouTube de ‘La Habitación de Henry Spencer’ han generado polémica en redes sociales.

“Yo creo que es acumular experiencia. No he estudiado dirección, pero digamos que ahora, cuando tuve que asumir la dirección, empecé a ver algunos tutoriales” , dijo Alcántara.

Tras el desliz, el productor autodidacta reafirmó lo que dijo y señaló que si le preguntan de cine no sabría que decir.

“Sí, porque (...) yo no soy una persona formada en dirección ni formada en cine. Si me preguntan sobre cine, de verdad que no sé mucho” , agregó.