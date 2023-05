Cuto Guadalupe decidió romper su silencio, luego de haber estado en el ojo público por el ampay de su esposa, Charlene Castro, saliendo de un hotel con otro hombre. Y es que el exfutbolista abrió su corazón y confesó cómo viene viviendo el complicado momento, luego de ser víctima de una infidelidad.

En ese sentido, el deportista señaló que no teme recibir insultos y apodos en la calle o en las redes sociales, pues “Dios lo habría preparado para esto”.

“¿Crees que tengo miedo de que me puedan gritar ‘cachudo’ o ‘cornudo’? Dios me preparó para este momento desde que vivía en Corongo, él me preparó para este momento, porque sino, no hubiera soportado”, expresó para Trome.

Por otra parte, el tío de Jefferson Farfán comentó que, luego de haber llorado mucho por la traición de su esposa, ahora está enfocado en su bienestar, trabajo y en su familia.

“Si esto me agarra a mis veintitantos años, yo no sé qué hubiera pasado, pero me agarra en la madurez de mi vida, en otra etapa (...) La gente pensaba verme mal y que llore... Ya lloré. Es algo que tenía que pasar y ahora todo tiene sentido. La fe es de todos”, enfatizó.

