El brindis de la paz no duró ni una semana. Dalia Durán encendió las redes al volver a arremeter en contra de John Kelvin y subió una foto donde se veía a un carro de la policía fuera de su casa. Según explicó la familia del cantante, ellos querían dejarle víveres que ella solicitó, pero al llegar y no ver al papá de sus hijos, enfureció.

Samuel Suárez recibió la versión de la familia y ahora parece haber recibido la versión de alguien cercano a Dalia Durán, explicando por qué no aceptó los víveres: “Ella no quería que la graben recibiendo eso y tiene razón, si él quisiera hacer algo bueno por los hijos no tendría necesidad de cámaras”.

El conductor de ‘Instarandula’ al leer el acercamiento a la otra versión, recalcó que al final los afectados son los niños, otra vez: “Si el señor Kelvin además del dinero que tiene que pasarle para los niños, le entrega víveres. Su actitud debería ser: ‘Graba si quieres, pero sigue dándole todo a los pequeños’. Eso no lo convierte en un héroe, ni le limpia la cara, solo demuestra que cumple con su deber de padre y listo”.

La opinión de Samuel Suárez | Imagen compuesta 'Ojo'

