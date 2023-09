Rafael Fernández se encuentra en medio de la polémica después de que su ex empleado, Ítalo Semorile, apareciera en el programa ‘Magaly TV La Firme’, asegurando que el empresario lo habría contratado para seguir los movimientos de Karla Tarazona cuando estaba en proceso de divorcio con la conductora de ‘Préndete’.

El ahora ex trabajador de ‘El Rey de los Huevos’ presentó chats de WhatsApp en los que supuestamente coordinaba con Raúl Fernández el seguimiento a su ex esposa. Semorile indicó que el propósito del “espionaje” era encontrar algo que desprestigie a la ex pareja de Christian Domínguez.

En uno de los pantallazos presentados por el programa de Magaly Medina se puede leer: “ Lo mejor es que ya sabemos que regresó a las andanzas, solo hay que captar el momento exacto ”, mensaje que habría sido escrito por el empresario.

Semorile sostiene que trabajó para Rafael Fernández durante dos años, hasta el viernes pasado 25 de agosto. Según su relato, en diciembre de 2022, Fernández le habría propuesto la tarea de vigilar a Karla Tarazona para supuestamente dañar su imagen.

“ Quiero que la sigas a Karla, que veas cómo se mueve, dónde se va, con quién sale, hay que desprestigiarla... demostrar que ella no para con sus hijos, que los deja solos, que se va hacer su vida social ”, contó ítalo.

Además, los chats revelan cómo Semorile recibía instrucciones supuestamente de Rafael Fernández para registrar las placas de los vehículos en los que su ex esposa se desplazaba y con que personas estaba.

El equipo de Magaly Medina se comunicó con el empresario, pero ‘El Rey de los Huevos’ se negó a pronunciarse sobre las acusaciones de ítalo Semorile, a quien tildó de ser un delincuente y negó en todo momento las acusaciones.





