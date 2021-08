Gisela Valcárcel aprovechó unos minutos de su programa para referirse al premier Guido Bellido, quien fue captado chacchando coca en el Congreso de la República.

La conductora de ‘Reinas del Show’ alzó su voz y se mostró en contra del accionar del Presidente del Consejo de Ministros en el pleno.

“No necesitamos a un Premier chacchando coca en el Congreso, no lo necesitamos así, necesitamos respetarlo y usted se tiene que hacer respetar. Yo no he votado por el Presidente, pero desde que es autoridad lo respeto y así será hasta el final”, comenzó diciendo.

“Dejemos de dividirnos entre pobres, ricos, cholos, blancos, altos y hagamos lo que Allison Pastor y yo hoy en humilde programa hacemos, nos unimos, eso es lo que necesitamos como peruanos, dejar de pelearnos... Necesito estar en paz”, añadió.

Como se recuerda, Guido Bellido captado chacchando hoja de coca en el hemiciclo luego de haber dado su discurso para solicitar el voto de confianza de su gabinete.

Fotos y Video: (América TV).

