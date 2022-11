La conductora Ethel Pozo causó polémica por ingresar al concierto de Bad Bunny pese a que fue estafada con las entradas. La hija de Gisela Valcárcel aseguró que no tuvo ‘vara’ para entrar y que todo lo hizo para que sus hijas disfruten del espectáculo del reggaetonero, pero ahora se ha revelado que una de las hijas de Ethel no estaba en Lima.

El 17 de noviembre de 2022, el programa Amor y fuego reveló que la propia Ethel Pozo dio la bienvenida a su hija mayor, de 15 años, tras un viaje escolar que empezó la semana pasada, es decir, antes del concierto de Bad Bunny:

“Hoy fue un día largo, pero hermoso porque regresó mi D***. Se fue a Tambopata la semana pasada con el cole y por fin la tengo conmigo”, escribió Ethel Pozo en Instagram. “Esta belleza que es mi primer amor estuvo de viaje y ha llegado”, dijo la hija de Gisela Valcárcel en un video en el que aparece con la adolescente.

Por su parte, los conductores cuestionaron esta presunta mentira de Ethel Pozo: “Yo no entiendo por qué casi que piden disculpas porque les gusta Bad Bunny, o sea, no entiendo qué tiene de malo, es para tonear, para bailar (...) yo no soy fan de Bad Bunny, pero tampoco es que me daría vergüenza si me gusta, me gustan otros reggaetoneros”, dijo Gigi Mitre.

“Como ella es cristiana y no sabe cómo explicarle si ve a una pareja imaginaria en un panel por la calle e hizo un escándalo, imagínate a la nieta cantando ‘si tu novio no te *** el ***’”, dijo Rodrigo González, recordando que Gisela Valcárcel hizo un escándalo por la campaña de la unión civil.

“¿No habían estado en el concierto juntas? ¿No fue por ella que estabas desesperada, por tus hijas? Ahora resulta que acaba de llegar de viaje”, comentó el conductor.

“¿Has visto imágenes de ella en el concierto? No tiene pinta de que estoy acompañando a mi hija, tiene pinta de que la estoy gozando igual o más que mi hija, no tiene nada de malo”, dijo Gigi Mitre.

