Karen Schwarz utilizó sus redes sociales para defenderse de aquellas críticas que han surgido luego de que se conociera que regresó a nuestro país dejando a su esposo Ezio Oliva en México.

Como se recuerda, la conductora de “Yo Soy” acompaño a su esposo, el interprete de “Siempre has sido tú”, al país azteca para realizar una gira de medios. Y ahora decidió contó porqué decidió regresar a Perú en su cuenta de Instagram y responder algunos cuestionamientos.

“Me han preguntado que porqué regresé de México y Ezio se quedó allá todavía, porque yo soy esposa, pero también soy mamá. Y más de siete días para mí es... y ya mi corazón se rompe en mil parte cuando me voy de viaje, pero también soy esposa”, comentó en un primer momento.

“Hay viajes en donde mis gordas pueden ir, otros no. Esta vez fue bonito porque fuimos acompañados, pero ha sido muy matado. Tres aviones en una semana, levantarnos a las tres de la mañana, no dormir, seguir con la promo a las 8 de la mañana. Entonces, era un viaje que las gordas no iban a poder hacer”, añadió.

Horas antes, Ezio Oliva utilizó su cuenta de Instagram para publicar el preciso momento en el que tuvo que despedirse de su esposa Karen Schwarz, quien decidió regresar al Perú para reencontrarse con sus pequeñas hijas.

“Gracias compañera de mi vida, han sido días increíbles contigo... Te amo”, escribió en sus historias de su red social.

