Karla Tarazona volvió a pronunciarse sobre las recientes declaraciones de su aún esposo Rafael Fernández. Como se recuerda, el popular ‘Rey de los Huevos’ acusó a la conductora de televisión de ‘sembrar’ el ampay donde él sale de un sauna que ofrece el servicio de ‘masajes para adultos’.

“Mi nueva profesión... es jardinera (por lo sembradora)” , se burló Tarazona sobre lo dicho por el ‘Huevero’.

La conductora prefiere reírse de las sospechas del empresario, quien la acusó de confabularse con Magaly Medina para dejarlo mas públicamente. “En realidad, no es así como se cuenta historia (…) tiene que ser como ‘reglaje’ para que de verdad tengas algo contundentes. Si quisieras sacar un beneficio de algo, así no esperas separarte para hacerlo”.

De otro lado, Tarazona comentó que en diciembre se cumplen los 2 años de matrimonio con Rafael Fernández, y es allí que tramitarán el divorcio.

“Igual yo le firmé un poder para que el pueda ir al día siguiente de cumplirse el tiempo para que haga los papales sin necesidad de mi firma, si o si tiene que salir eso”.

No quiere ayuda económica de Rafael Fernández

Karla Tarazona reconoce que Rafael Fernández no tiene ninguna responsabilidad con sus 3 hijos, fruto de sus matrimonios con Leonard León y Christian Domínguez.

“No pensé que eso serviría para que se sentara a decir tantas cosas que dijo. Yo jamás me he quejado, ni he exigido nada como se da a entender. Yo sé que él no tiene ninguna responsabilidad, ninguna obligación, por eso me sorprende los audios donde sigue terco en decir que existe un fideicomiso (para mis hijos) porque no es su obligación ”, sostuvo.

Por ende, la conductora defendió a su expareja Christian Domínguez, luego que el ‘Huevero’ dijera que el cumbiambero da poco dinero para el cuidado de su hijo.

“No tenemos ninguna problema en el tema económico sobre nuestro hijo, o como papá sobre qué tan presente puede estar. La que tendría la autoridad a salir o denunciar algo de algún incumplimiento soy yo que soy la mamá, me parece lamentable que se involucre a otras personas y se tenga que hablar de esto”.

