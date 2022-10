Kike Suero sorprendió al público al confesar que por fin logró conseguir el perdón de su pareja Vicky Torero, luego de ser ampayado por el programa de Magaly Medina besando a una mujer en Tacna.

Y es que el cómico señaló en más de una oportunidad que jamás le ha sido infiel a la madre de su último hijo, y que solo se trató de una fanática en estado de ebriedad que se acercó a él.

“Ya conversé con Vicky, está más tranquila, es obvio que se molestó por las imágenes y le expliqué cómo fueron las cosas. Ella es una mujer madura y sabe que no fui infiel. Ya todo está bien (...) Nos iremos a Europa. Estaré 20 días por allá, quiero llevarla a lugares bonitos, tal como Venecia, Paris, Roma, entre otros sitios más”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el artista peruano hizo un mea culpa y aseguró que ahora tendrá mucho más cuidado con las personas que se le acerquen en la calle. “Mantendré mi distancia con la gente que se me quiera acercar, pero no solo pasa con las mujeres, sino también con los hombres. Nunca le he sido infiel a Vicky, hay gente que confunde las cosas. Cometí un error (dejar que la mujer se le acerque), asumí las consecuencias, pero ya pasó”, agregó a Trome.

Por otra parte, Kike Suero también se refirió a la demanda que le entablaría a la popular ‘Urraca’ por haberlo tildado de “drogadicto y violador” en plena televisión nacional.

“Lo conversaré con mi abogado, porque una cosa es que la señora (Medina) suponga algo y otra que afirme cosas que no son. No lo he hecho de jovencito ni mucho menos de viejo. Ella me dijo que era drogadicto, ella no puede tildar a una persona de algo que no está segura y menos en un canal de señal abierta. Eso es grave”, aseguró.

