No aguantó más. Las acusaciones y críticas en contra del ex de Estrella Torres, no se detienen y esta vez Tommy Portugal decidió no callar más, su respuesta fue clara y contundente contra Edilson Herrera, quien es la expareja del nuevo romance del cumbiambero.

Según el ex de la enamorada de Tommy, ellos se encontraron un día y aún estando con él, Tommy le coqueteó a su enamorada en cuestión de horas: “Yo fui a almorzar a un restaurante con mi flaca (...) Me encontré con ellos (Tommy y otros músicos), le presento a mi novia y en la madrugada le escribe para afanarla”.

El músico que acusa a Tommy, se enteró del romance entre su novia y Portugal, gracias a los ampays de Samuel Suárez de Instarandula.

Luego de tantas acusaciones en contra de Tommy, él decidió responder en su cuenta de Facebook y lo hizo de la siguiente manera: “Un tigre jamás se rebaja a discutir con un gatito ... A palabras necias oídos sordos”, avivando la llama del debate en redes sociales.

