Fuerte y claro. Leonard León actualmente se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras el proceso legal que enfrenta con Karla Tarazona, quien señaló que el cantante no ve, ni se hace cargo de sus hijos.

Y es que recordemos que el cumbiambero recientemente ha sido tildado de “egoísta” por no quererle otorgar el permiso a sus pequeños para que viajen con su madre y con Rafael Fernández al extranjero.

Frente a ello, el artista chiclayano no pudo evitar ser consultado sobre esta polémica, minimizando completamente a Karla y a su esposo. “¿Quiénes son ellos? No sé de quiénes me hablas... A mí solo háblame de mi familia, no de otra gente que no tienen nada que ver conmigo”, expresó.

En ese sentido, Karla Tarazona no pudo aguantar la risa al enterarse de las declaraciones de su expareja. “Hablamos de alguien que ni siquiera ve por sus hijos. ¿Qué clase de ser humano es ese que se justifica con una pandemia para no cumplir con lo básico que son los alimentos? Yo soy feliz, gracias a Dios tengo lo que merezco. Me aman y me respetan. Ya no me maltratan psicológica ni físicamente. Tengo a mi lado un verdadero hombre que da la vida por mí y mis hijos. Así que los demás no me interesan”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO