Susy Díaz se enlazó EN VIVO con el programa de Magaly Medina para comentar sobre las últimas reveladoras confesiones que hizo su hija Florcita Polo sobre su matrimonio con Néstor Villanueva, donde afirma haber sido víctima de maltrato físico y psicológico.

Y es que la exvedette confesó también que estas agresiones también habrían sido vistas por uno de sus pequeños nietos. “Es un tema muy delicado, a mí me afecta mucho lo que Flor me estuvo escondiendo por mucho tiempo”, comenzó diciendo con la voz entre cortada.

“Yo siempre sospechaba, pero me lo escondía (...) Lo que mi hija habló hoy día, mi nieto me lo ha contado ayer, mi nieto ha pasado la cámara gesell (...) Me ha preguntado si mi papá le ha pegado a mi mamá”, agregó Susy entre lágrimas.

Cabe señalar que Florcita estuvo en el programa de Lady Guillén, donde contó que el cumbiambero le decía que “nadie le iba a querer por tener hijos”.

“Por mis pequeños no hablo las cosas que afronté, tu me ves bien, pero aún me afecta, aún lloro. Yo solo quiero llevar la fiesta en paz, que me firme el divorcio y ahí quedan las cosas”, dijo en un inicio Florcita.

