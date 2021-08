Tras el altercado entre Magaly Medina con Susy Díaz por salir en defensa de su expareja Walter Obregón , la periodista Lourdes Sacín utilizó sus redes para aplaudir la actitud de la ‘Urraca’.

Como se recuerda, Susy Díaz dejó entrever que Iris Castillo, quien acusa a Walter Obregón de haberla agredido, estaría mintiendo por no tener moretones en la cara’. Esto enfadó a Magaly y le aclaró en vivo que debía mostrar empatía ante un caso de violencia.

Sobre ello, la expareja de Andy V se mostró de acuerdo por la reacción de la conductora de “Magaly TV, La Firme” . Así lo demostró mediante una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

“Esta vez sí aplaudo a Magaly por no permitir que Susy Diaz defienda a un agresor. Las mujeres no podemos ser tan poco empáticas. Si queremos erradicar la violencia no podemos tener pensamientos machistas.Las palabras de Susy Diaz fueron realmente una burla a todas las mujeres violentadas que sienten que no reciben justicia. Muy bien que Magaly no haya permitido esa clase de comentarios por más que Susy sea una figura querida por sus ocurrencias, sus dietas en esta ocasión se equivocó”, señaló la comunicadora.

“Por más que Iris no sea de su agrado porque es la actual pareja de su ex no merece pasar por esto. en su momento ella también dijo haber sido violentada por Walter. Al final increíble lo que comentó Magaly que Susy se fue hablando por teléfono con la familia de Walter Obregón para ayudarlo en su defensa. Las mujeres debemos ser solidarias, estar unidas para poder luchar contra la VIOLENCIA. #NiUnaMenos”, añadió Lourdes Sacín.

