Magaly Medina opinó sobre Susy Díaz, quien hace unos días confirmó que no va más con su expareja, Walter Obregón, con quien hace poco viajó a Francia.

La “urraca” lamentó que Susy Díaz le pagara el viaje a él y no aprendiera la lección. “Esa Susy dice una cosa, pregona algo y hace otra cosa, totalmente diferente”.

“Ella lo había invitado por su cumpleaños y ahora le terminó porque Walter no la quiere invitar a Huarmey. Ella ya sabía cómo era este huarmeyano, antes de invitarle a Cancún, antes de invitarle a París, Francia”, agregó Susy Díaz.

Seguidamente, Magaly Medina cuestionó dónde quedó la dignidad de Susy Díaz, la cual aprendió cuando estaba con el Mero Loco.

“A esta edad tener que desconfiar de un chibolo que no sabes si te quiere bien y que aprovecha las oportunidades que le das, ahí nomás te das cuenta. No sé dónde Susy dejó sus dos soles de dignidad. La que antes tenía y tenía un montón. Él no tiene la culpa. Él ha dicho que se siente un snack”.

