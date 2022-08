Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al confesar EN VIVO la diferencia de edad que tiene con su esposo Alfredo Zambrano. Y es que todo ocurrió cuando la conductora se encontraba criticando a Sofía Franco por haber afirmado que “por ser mayor, se consideraba la consejera” de Álvaro Paz de la Barra.

“¿Cómo que mayor que él? Qué baja autoestima que tiene Sofía Franco. Cuánta terapia le ha hecho falta antes que se vaya a México a labrarse un camino. Ella tiene 44 años y él 39, ¿Qué son? 5 años de diferencia”, comenzó cuestionando la popular ‘Urraca’.

Asimismo, la figura de ATV dejó entrever que quizá Álvaro Paz de la Barra en algún momento le sacó en cara a Sofía Franco la diferencia de edad, y que eso podría también haberle afectado su autoestima.

“De pronto él o la familia o el entorno cuando estaba viviendo un matrimonio, le dijeron tanto o le insultaban, porque eso es típico de hombres narcisistas o manipuladores de decir vieja, gorda, eres mayor que yo”, agregó.

Finalmente, Magaly Medina terminó por confesarle a su público la diferencia de edad que tiene con su esposo Alfredo Zambrano.

“Un hombre seguro de sí mismo, que ama a su mujer jamás la diría eso porque nadie le obligó a casarse con Sofía, pero ella hace que se sienta anciana. Hoy 5 días de diferencia no es nada. Yo tengo 9 años de diferencia con mi marido y no me siento para nada mayor, no me siento anciana. Jamás mi marido me diría: ‘qué vieja que eres’”, finalizó diciendo.

