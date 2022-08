Diego Bertie murió este 5 de agosto de 2022 tras caer del piso 14 de su vivienda en Miraflores. La inesperada y triste noticia ha enlutado a todo el pueblo peruano debido a que el artista había retornado a los escenarios musicales y tenía muchos proyectos actorales. Carlos Sánchez, manager del artista habló en exclusiva con el programa ‘Magaly TV, La Firme’ donde descartó que este haya fallecido a causa de una posible depresión como se viene especulando.

El actor no habría estado pasando un periodo depresivo, ya que tenía muchos planes a futuro, así lo confirmo su amigo y representante Sánchez de la Puente.

“¿Tú crees que haya tomado la decisión de suicidarse?”, le consultó un ‘urraco’.

“El ser humano es complejo, yo no he tenido solo una relación de trabajo con él, hemos hablado de todo, y te puedo decir que Diego amaba la vida, amaba a su familia, a su hija, le encantaba estar rodeado de sus hermanos, de sus amigos. A mí me decía que yo le hacía acordar mucho a su papá”, respondió Carlos Sánchez de la Puente.

Magaly Medina sobre Diego Bertie

Tras escuchar las declaraciones del manager de Diego Bertie, la periodista de espectáculos comentó sobre el tema.

“Esto indica que tenía planes, tenía proyectos, él no era un hombre que estaba abatido por la tristeza, la desesperación, según lo que cuenta la gente, como su mánager. No estaba atravesando un periodo depresivo, por lo que también dicen los cercanos a él y estaba totalmente entusiasmado”, comentó la ‘urraca’.

