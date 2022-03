Mariella Zanetti estuvo en el set de ‘América HOY’ este lunes 28 de febrero y expreso su indignación por las críticas que ha recibido Mónica Cabrejos tras denunciar que fue víctima de abuso sexual.

El denigrante acto ocurrió hace más de un año; sin embargo, Cabrejos no ha querido revelar la identidad del comentarista deportivo.

La exvedette le mandó un contundente mensaje al agresor y aseguró que sabe de quién se trata. “Lamentablemente, no hay pruebas. No se puede decir el nombre del agresor porque no hay pruebas, pero nosotros sabemos quién eres... sí sabemos”, fue la advertencia que lanzó Zanetti.

“Sí sabemos”, agregó Ethel Pozo.

De otro lado, Mariella Zanetti defendió a la periodista de los cuestionamientos que viene recibiendo en redes sociales.

“En este país no solo no le creen a la mujer adulta, no le creen a ninguna mujer (...) hay mucha gente que se ha matado criticando a Mónica Cabrejos, mandando mensajes de odio, ¿cuál sería el motivo de ella de denunciar un actor tan repudiable como este? ¿para qué? ¿por publicidad? piensen un poquito”, dijo, tajante.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO