La noche de este viernes 25 de marzo, la conductora de “Al sexto al día” Mónica Cabrejos remeció la farándula local al revelar durante su participación en “Beto a saber” que fue abusada sexualmente por un conocido periodista deportivo durante la pandemia del Coronavirus.

Después de callar más de año y medio, la morocha contó su verdad en conversación con Beto Ortiz donde detalló algunos pasajes de los que tuvo que vivir tras la agresión.

“Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de la cama. En ese momento supe que él me había drogado (...) Me dijo ‘Quién te va a violar, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento. Le dije ‘llegando a Lima me haré un examen toxicológico’. Yo necesitaba una prueba para poder incriminarlo. Es un psicópata. Por eso, decidí contarlo, y para que no le pase a nadie más”, narró.

¿Quién fue el periodista que abusó sexualmente de Mónica Cabrejos”?

El programa “Amor y Fuego” de este lunes 28 de marzo presentará extractos del libro “Mujer Pública” de Mónica Cabrejos donde la presentadora da pistas de su agresor sexual.

“Siendo los dos solteros y con intereses similares, parecía natural darle una oportunidad de conocerlo a profundidad y que pudiera borrar la imagen que tenía debido a mi ex”, se escucha en parte del informe.

“Por su alienada costumbre de imitar el acento porteño, sin haber nacido allá”, dice otra parte del extracto del libro de la Cabrejos.

