Recientemente, durante el programa “Amor y Fuego”, Rodrigo González señaló que Mathías Brivio podría regresar a la conducción de “Esto es guerra” en reemplazo de Renzo Schuller, quien actualmente presenta el reality junto a Johanna San Miguel.

“Una pregunta ¿hasta cuándo va a estar Renzo ahí (en EEG)?”, preguntó Rodrigo González. “Porque ya a Mathías no lo han presentado como parte del programa de la mañana (Arriba mi gente), ya llevaron reemplazo”, acotó.

“¿No va a estar en la mañana?”, preguntó Gigi Mitre. “No, se supone que -lo que me habían dicho- este año volvía (a EEG)”, respondió ‘Peluchín’. “Pero ¿Mathías no está en la mañana? Sí estuvo, dice”, comentó la conductora. “¿Estuvo en la preventa? Nosotros también hemos estado en las preventas y luego nos hemos desaparecido”, se burló el presentador.

“Mathías va a hacer la de Carlos Vílchez, se va a hacer el loco, se va a hacer el que ‘no’, y al final lo va a hacer”, aseguró Rodrigo González. “¿Y Renzo sabe que lo van a botar?”, preguntó Gigi Mitre. “No sabe si lo van a botar, pero de repente no le han hablado de una renovación de contrato”, afirmó ‘Peluchín’.

“¿Esa información es de tus mucas, no? Porque no ha trascendido en la prensa”, dijo Gigi Mitre. “Sí, sí, pero ya empiezan a... ¿por qué (Mathías) no va a ser parte del programa de la mañana? ¿Por qué han traído reemplazo? ¿Por qué han sacado a Mathías? Han traído al que estaba en el 9, Fernando Díaz. Sí, y van a traer a la Maju para reemplazar a la Gianella, entonces hay un nuevo equipo ¿dónde va a estar Mathías?”, comentó ‘Peluchín’.

Según Gigi Mitre, solo queda esperar: “¡Qué raro! Bueno, esperemos a ver qué pasa, no lo he visto en la mañana, a mí me parece que Renzo lo está haciendo bien”.

“Yo entre Renzo y Mathías, prefiero a Renzo también, pero lo que pasa es que la gente quiere ver de repente la dupla del inicio, la que empezó”, concluyó Rodrigo González.

Fuente: Willax TV

TE PUEDE INTERESAR