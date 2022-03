¡Más que enamorada! Melissa Klug no se calló nada y no tuvo reparo en expresar todo el amor que siente por Jesús Barco, con quien actualmente se encuentra comprometida. Y es que recordemos que hace algunos días atrás, la chalaca borró las fotografías que tenía con el futbolista y hasta lo dejó de seguir en redes sociales.

“No borré, lo archivé. Todos tenemos cinco minutos de ‘chispoteo’, simplemente, tomamos decisiones precipitadas. ¿Si volví a poner las fotos? Ya todo está en su lugar”, comenzó diciendo

Cabe señalar que la popular ‘Blanca de Chucuito’ estuvo como invitada especial en el programa ‘JB en ATV’, donde fue aconsejada por los distintos integrantes del elenco.

“Quiero saber cómo haces para conseguir el colágeno”, le consultó Gabriela Serpa. “En pomo viene... De verdad, que eso no sé, eso de conseguir nada. Yo no lo busqué, ellos me siguen”, expresó la expareja de Jefferson Farfán.

