Fuertes declaraciones. Milena Zárate no se quedó callada y se refirió a las imágenes de Greyssi Ortega llorando en el programa de Magaly Medina, a quien pidió ayuda para retornar al Perú, luego de haber sido maltratada físicamente por su esposo Ítalo Villaseca. Y es que la colombiana señaló que siempre supor de la relación tóxica de su hermana con su pareja.

“No tengo mucho qué decir, acá lo importante son los niños, por ellos hay que preocuparse porque no están bien en las manos de ella ni las de él, lo demás es cuento de ayer”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la cantante extranjera también comentó que, si ella hubiera querido hacerle verdaderamente daño a Greyssi, hubiera hablado con las autoridades para que le quiten a sus tres pequeños.

“Yo no he querido meterme mucho en eso en realidad, porque con todo lo que sé, esos niños se los quitan. Desgraciadamente los que están en el medio son personitas que no pueden valerse solas. Viven una toxicidad al cien por ciento donde hay maltrato físico y psicológico, donde honestamente esos niños necesitan urgente ayuda ”, expresó para Trome.

“Por ellos yo muchas veces acepté sus cosas, ella siempre tuvo ayuda y se la he dado, pero tiró para el otro lado. Si hubiese hablado, hace rato se los quitaban, pero qué más puedo hacer, si ayudándola me acusó de muchas cosas”, finalizó diciendo.

