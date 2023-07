De lejitos. Greyssi Ortega sorprendió a todo el público televidente al enlazarse con el programa de Magaly Medina para contar el complicado momento que atraviesa con Ítalo Villaseca, a quien denunció de haberla maltratado físicamente en Estados Unidos. Y es que a puertas de regresar al Perú, la colombiana dejó bastante en claro que, con este escándalo, no está dejando abierta la posibilidad de reconciliarse con Milena Zárate.

Todo se dio a través de un enlace en vivo con el programa “Magaly TV: La Firme” , donde la madre de familia señaló que se siente mucho más estable emocionalmente al estar alejada de su hermana mayor.

“Hacemos lo mejor al estar lejos una de la otra. Yo me voy a enfocar en mí y en mis hijos. Yo sé que Milena se enfocará en ella” , comenzó diciendo para las cámaras de ATV.

Asimismo, Greyssi le pidió a la popular ‘Urraca’ que ya no la relacionen más con Milena, pues comentó que apenas pise suelo peruano, pedirá apoyo de algunas amistades que tienen aquí y no el de su hermana.

“Les pido que este problema sea solamente Greyssi, no la involucren a ella, es mi problema, yo lo voy a afrontar, ya voy a cumplir 30 años y solo me la he pasado sufriendo (...) Lejos, estamos mejor, yo sé que esto le afecta a mi papá y muchas personas de mi familia y amistades, pero yo estoy bien”, enfatizó Ortega.

¿Milena envió indirecta a Greyssi Ortega tras denuncia a Ítalo?

Greyssi Ortega sorprendió a todos al comunicarse con Magaly para suplicar ayuda y poder regresar a Perú junto a sus tres hijos para alejarse de su pareja Ítalo Villaseca, quien según la ex bailarina la habría agredido físicamente, además de haberle sido infiel.

A través de sus historias de Instagram, Milena Zárate habría enviado una supuesta indirecta a su hermana menor en medio de sus suplicas por ayuda. “ Como cuando te encuentras a la que te quitó el marido ”, se puede lee en el video compartido en su cuenta de Instagram y TikTok, si bien el clip es una parodia ha llamado la atención de los usuarios, quienes señalaron la rivalidad entre las hermanas.

“Como siendo hermanas se odian tanto ”, “Tu hermana”. Sin embargo, otros usuarios le piden a Milena que apoye a Greyssi en este duro momento. “ Manda pasaje a tu hermana ”, “No seas mala”.

