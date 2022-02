El retorno de ‘Al Fondo Hay Sitio’ a las pantallas, luego de cinco años fuera de la televisión peruana, ha generado expectativa e intriga, ya que se rumorean algunos posibles reemplazos, debido a que una parte del reparto original, negó ser parte del proyecto.

Hace unas semanas se especuló que el nuevo jale sería Nicola Porcella y que además sería el reemplazo de Andrés Wiese, ante ello Gustavo Bueno, señaló: “Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. No funciona, no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con actores de verdad”, dejando atrás al ‘exchico reality’.

Ante ello, Adolfo Chuiman trató de calmar las aguas ante las declaraciones de quien interpreta a ‘Don Gilberto’: “Gustavo es un bandido (risas)”, además añadió: “Todo depende del papel que le den, si tiene condiciones, creo que está bien. No soy el director, ni Gigio Aranda (guionista). Conozco a Nicola y es un buen muchacho”.

