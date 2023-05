Cuto Guadalupe brindó una conferencia de prensa para referirse al reciente ampay que lanzó Magaly Medina, donde dejó ver a su esposa, Charlene Castro, saliendo de un hotel con otro hombre. Y es que el exfutbolista no se amilanó y tuvo fuertes palabras para la conductora de ATV.

Y es que todo se dio cuando la reportera de ATV le consultó al deportista sobre las declaraciones que dio la popular ‘Urraca’, quien mencionó que ya sabía desde hace algún tiempo que la esposa de Cuto le era infiel.

“Así tengas las imágenes desde enero, no me interesan. No me interesa, yo estoy con Dios (...) Amo a mi madre, amo a mi familia y a todas las personas que me conocen. Así es la vida, no estamos en el paraíso (...) Yo estoy con el corazón limpio y no estoy perjudicado... No escupas al cielo”, encaró fuerte y claro Guadalupe a la mujer de prensa.

Asimismo, segundos antes de retirarse y dar por concluida la conferencia de prensa, Cuto fue enfático y señaló que irá hasta las últimas consecuencias con la ‘Uraca’. “Lo que Magaly ha hecho, las lágrimas de mi madre, las va a pagar con creces”, finalizó diciendo.

