Luis ‘Cuto’ Guadalupe , de 47 años de edad, habló de su vida privada y de cómo era la relación con su esposa Charlene Castro antes del ampay de infidelidad que difundió ‘Magaly TV La Firme’, ayer 15 de mayo de 2023.

El exfutbolista de Universitario de Deportes contó detalles sobre su vida en pareja con Charlene, con quien tenía más de 10 años de relación y un pequeño hijo en común.

El popular ‘Cuto’ negó que haya “descuidado” a su esposa, cuando fue consultado sobre las motivos que provocaron que ella sacara los pies del plato.

“No pasa por ese lado del descuido, no. A veces uno toma decisiones mal, a mí siempre me gustó escuchar, luego la decisión la tomo yo. No estamos libres de cualquier situación que pueda pasar. Yo solamente le pido a Dios que le de la fortaleza para que ella pueda salir adelante”, comentó en entrevista a Trome.

Luego le cuestionaron si dejará de vivir con la madre de su hijo tras el ampay, pero su respuesta sorprendió a muchos. Resulta que el ídolo crema no vive con su esposa, sino con su madre.

“Yo he comprado un departamento, yo vivo con mi mamá y. ella vive conmigo. Yo de mi madre no me separo. Algunas personas me entenderán, otras no. Dirán ¿Cómo va a ser? para que lo sepas, si ella (mi mamá) vive allá (conmigo) es porque gracias a Dios, yo le pude cumplir sus sueños (de comprarle su departamento). Yo vivo acá con mi mamá, pero yo voy (luego con mi esposa)” , contó al referido medio.

La reportera le cuestionó el por qué vive con su madre si él tenía una pareja estable, a lo que el exjugador comentó:

“Es un tema que mucha gente (no entienda)… pero mi entorno familiar muy cerrado sabe eso. No había ningún inconveniente, nunca hubo un problema (con mi esposa)”.

Cuto Guadalupe llora tras infidelidad a su esposa

Cuto Guadalupe dijo que se separará de su esposa, aunque le haya perdonado el engaño. En una conferencia de prensa realizada este 16 de mayo de 2023, el futbolista se mostró golpeado y expresó su sentir al enterarse de la traición de la madre de su último hijo.

“Nada de nada, he gritado a los cuatro vientos te amo, todo está en mis redes. ¿Qué les puedo decir? (...) Yo también tengo mis anticuchos, nadie es perfecto. Ella es la madre de mi hijo, con la que he vivido diez años. Lo que tenga que hablar, lo hablaré con ella”, agregó.