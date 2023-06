Jefferson Farfán, luego de su polémica por la millonaria demanda contra Olenka Mejía , se dedicó a promocionar la nueva orquesta de salsa de su íntimo amigo Bryan Torres .

La agrupación de salsa se llama ‘Los de la caliente’ y su promoción se da días después de que ‘El Bryan’ enfrentara EN VIVO a Olenka Mejía, asegurando que tuvo un romance con ella. Como se recuerda, la joven se ganó tremenda denuncia por decir que estuvo saliendo con la ‘Foquita’ y hasta aseguró que quedó embarazada del futbolista, pero perdió al bebé.

“Anda metido con Jefferson, lo defiende con uñas y dientes y cómo no, si ahora es su nuevo Yahairo (...) Y con Yahiara cómo era, ¿Farfán también le patrocinaba?” , comentó Rodrigo González este 2 de junio en ‘Amor y Fuego’.

Además. ‘Peluchín’ cuestionó que Farfán lanza la orquesta en medio de su último escándalo con Olenka Mejía:

“Llama, defiende, promociona indirectamente, ataca a Olenka, la hace de vocero de (Jefferson). Farfán celebraba que ganaba un juicio a Magaly. Farfán habrá dicho ‘voy a meter presa a Magaly’ y comenzó a sentirse poderoso. No hubo sentencia a favor de él, la gente le bajó el dedo y ahora reaparece y lanza la orquesta”

Por su parte, Gigi Mitre preguntó si Jefferson Farfán es el dueño de la orquesta ‘Los de la caliente’.

Olenka Mejía confiesa que perdió bebé de Jefferson Farfán: “Fue doloroso y traumático”

Olenka Mejía se presentó en exclusiva en el programa de Magaly Medina, donde contó con detalles del terrible aborto espontáneo que sufrió con un presunto hijo de Jefferson Farfán.

“Fue un aborto espontáneo, yo no sabía que se había dado, para mi es algo traumático. Yo me puse mal un día, comencé a botar coágulos, es cuando yo me dirijo a la clínica. Le comunico inmediatamente a él y me dijo que esté tranquila, que iba a estar con una persona de su entera confianza (...) Yo pensé que él sabiendo en su conciencia todo lo que una mujer pasa por una pérdida, yo dije: ‘’¿cómo me llega esta demanda? Es una persona frívola, no es la persona que todo el mundo piensa” , expresó Olenka con la voz entrecortada.

