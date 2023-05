Rosa Fuentes reveló que seguirá usando anillo de compromiso que le dio su todavía esposo Paolo Hurtado. La joven madre, quien está embarazada de cuatro meses, mostró hace poco - en redes sociales - la sortija que le había regalado el ‘Caballito’.

Y es que Fuentes anunciaba feliz el sexo de su bebé, otro varoncito. “Oficialmente, mamá de 3 niños”, había escrito en una historia de Instagram, presumiendo la ‘roca’ que alguna vez le compró su esposo.

Ella fue consultada en América HOY el por qué seguía luciendo esta joya:

“Claro, (me lo regaló) mucho antes, cuando cambié mi anillo de compromiso, el primero, ya luego me lo cambió por otro más grandecito, que no se lo voy a devolver por si acaso. ”, declaró Rosa Fuentes.

Rosa Fuentes explicó que seguirá usando el anillo como símbolo del compromiso con sus hijos. “ Ahora es mi compromiso con mis hijos. Yo pongo (la foto) como que dando a entender, comprometida con mis tres hijos. A partir de ahora, mi compromiso es con los bebés, con los tres”, dijo en TV.

Como se recuerda, Paolo Hurtado le mandó a la madre de su hijos un hermoso ramo de rosas, en su cumpleaños número 35.

“Me hubieran gustado en otra situación obviamente. También llegaron rosas y tulipanes, mis favoritas”, indicó.

Magaly celebra actitud de Rosa Fuentes con ‘Caballito’ Hurtado

Magaly Medina aplaudió la actitud que viene tomando Rosa Fuentes tras la infidelidad de su aún esposo, Paolo Hurtado, quien fue ampayado con Jossmery Toledo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ señaló que, muy aparte de su radical decisión de no volver con el futbolista peruano, Rosa estaría ‘gozando’ internamente al saber que su aún esposo dejó a la ex ‘Tombita’.

“Una mujer como ella, que se ha visto humillada públicamente por el marido, ahora le debe resultar bastante satisfactorio que el esposo haya dejado a la amante y ahora esté como perro arrepentido para que vuelva con él ”, agregó.

