Tepha Loza confirmó que ya se encuentra conviviendo con su actual pareja, el empresario constructor Mario Neumann , con quien tiene cuatro meses de relación, según dijo la modelo este 2 de diciembre, en el programa ‘América HOY’.

Korina Rivadeneira fue la encargada de llamar telefónicamente a su amiga Tepha para que cuente detalles de su nuevo romance.

Janet Barboza fue más allá y le hizo una pregunta que incomodó a la hermana de Melissa Loza: “ Tu pareja actual, el empresario, está divorciado, separado, tiene hijos?

La exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ se mostró mortificada por las críticas que hizo la ‘Rulitos’ en las últimas semanas, juzgándola por ir muy rápido en su nueva relación y ser ‘intensa’.

“Son temas delicados los que han tocado en su momento porque creo que no tienen el derecho de sacar cosas privadas de una persona, y más aún si tiene familia de por medio. No sé de dónde sacan que es multimillonario y no sé que tanta cosa. La gente solo habla critica, juzga, señala... no pretendo hablar más del tema del que ven en mis redes. Así que lo importante es que estoy tranquila y feliz y lo que hablen los demás, sinceramente, no me importa” , fue la contundente respuesta de la modelo.

