Mafer Portugal, la hija biológica de Tommy Portugal , reveló que el cantante la llamó para reclamarle por sus recientes declaraciones en un podcast, donde ella había contado que su padre se negó a darle 40 soles.

María Fernanda Véliz, de 20 años de edad, contó que ayer, 18 de octubre, Tommy Portugal la llamó enojado. Ellos no habían hablado desde el 16 de agosto, día en que se hicieron la prueba de ADN que confirmó su parentesco.

“Ayer me habló desde el día que fuimos al laboratorio (...) Me habló porque había salido esto de los 40 soles en algunos titulares, entonces ayer me habló por eso. [¿Qué te dijo?] se molestó y me dijo que no debí contar eso en público. En su momento me dijo que no tenía porque él invierte en su orquesta y tiene esas cosas ”, comentó en el programa “D’. Mañana”.

Tommy Portugal aún no la firme en Reniec

Mafer contó que aún no acuden al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que Tommy Portugal la reconozca como su hija biológica ante las autoridades y le dé su apellido.

“[¿Ya eres hija reconocida legalmente?] No. Ya me había hablado si yo había averiguado algo sobre la firma, le dije que él tenía que impugnar. Me dijo que quería mañana juntarnos, estoy a la espera” , sostuvo en el programa de Karla Tarazona, Adriana Zubiate y ‘Metiche’.

“[Qué esperas de él en la conversación de mañana?] Yo le dije que lo que espero es arreglar lo del apellido y listo, como él dice, el tiempo dirá si se arreglan las cosas. Yo estoy haciendo un camino sola ”, agregó.

