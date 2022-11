Carlos Vílchez dejaría el el elenco de “JB en ATV” y regresaría a las filas de América TV para formar parte del nuevo espacio que prepara el canal de Santa Beatriz en reemplazo de “En boca de todos”. Según Magaly Medina, el cómico será el nuevo compañero de María Pía Copello.

Aunque desde hace unos meses se viene especulando que la popular “Carlota” se habría sentido incómodo en el espacio de Jorge Benavides tras las colaboraciones que tuvieron con Carlos Álvarez y este sería el verdadero motivo de su salida de “JB en ATV”.

“Si trabajáramos juntos no tendría ‘química’ con él, tenlo por seguro. No podría estar en un lugar donde no me siento cómodo porque van a hacer harta política y yo no hago política, porque no sé, porque no conozco de política, con las justas se cómo sé llama el presidente”, declaró Vílchez hace unas semanas.

¿Qué dijo Carlos Álvarez sobre Carlos Vílchez?

Durante la preventa de Willax TV, Carlos Álvarez fue consultado sobre su supuesto enfrentamiento con Vílchez y esto fue lo que respondió.

“No tengo conflicto con nadie, el único conflicto que tengo es con el abuso, la injusticia, con la mentira. Yo le deseo los mejores éxitos a todos mis colegas del humor”, dijo a Infobae.

“El humor político crea conciencia, el mismo humor en sí tiene un poder. Busca concientizar e informar a la gente. Muchas personas no ven los programas políticos, pero en un sketch te enteras de todo. Es importante que cada persona tenga su opinión, y que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestro país”, agregó.