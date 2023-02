Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra el modelo Sebastián Lizarzaburu, quien se jactó en sus redes sociales de haber ‘chapado’ con dos chicas el mismo día.

“Me ampayaron con la de negro y con la de blanco, pero normal gente. Yo avisé, ojo, yo advertí, y dije: ‘voy a salir a celebrar, voy a festejar que no lo hago nunca y me lo merezco’. Cuando yo salgo con esa mentalidad, salgo y voy con todo, así que me divertí, la pasé bien y ya está, una de negro, una de blanco como el Ying Yang”, contó Sebastián en sus historias de Instagram.

¿Qué dijeron Rodrigo González y Gigi Mitre de Sebastián Lizarzaburu?

“Yo no soy de esos, pero me chapó a las dos y a los dos le preguntó su WhatsApp, cómo van a pensar eso de mí”, comentó Rodrigo González en un inicio. “Soy tan rico que digo públicamente que me chapé a la de blanco y a la de negro”, ironizó Gigi Mitre. “Esos son tantos años al lado de la ‘Soroya’ te termina chiflando también a ti”, agregó ‘Peluchín.

En esa línea, la conductora del espacio de espectáculos reprobó la actitud del ‘Hombre Roca’: “Además nada que yo advertí, chápate a quien quieras, pero quedas poco caballero saliendo a decir: ‘Me chapé a la de blanco y a la de negro y de repente había una de fucsia y también me la chapaba’. Huachafo, ya acabó el campeonato, quítate la pichicata”, expresó Mitre, lo que generó las risas de su compañero.

“Oye chicas cuando se quieran chapar a alguien piensen bien en quien se van a pachamanquear, no vale la pena, después miren lo que pasa” , aconsejó Gigi. “Y encima con la turra de la hamburguesa, hamburata era eso”, remató ‘Peluchín’.