Greissy Ortega reapareció este 6 de octubre en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para contar el drama que vive en Estados Unidos tras ingresar de manera irregular. La colombiana reveló que se encuentra viviendo en un pequeño cuarto junto a Ítalo Villaseca y sus hijos en Nueva Jersey.

Magaly Medina reveló si su hermana Milena Zárate le ayudó en todo el proceso de cruzar la frontera hacia los EE.UU. Recordemos que la artista fue criticada por ‘permitir’ que Greissy se arriesgue con sus tres hijos en la travesía hacia el país norteamericano.

Sin embargo, Greissy aclaró que la ex de Edwin Sierra no tiene ninguna responsabilidad con ella: “Yo no me fui con nadie, como se dice ‘con coyote’. Yo no pasé con coyote pasé sola, incluso habían muchos inmigrantes pasando y yo los seguí (…) Todo el mundo me dice: ¿Por qué tu hermana no te ayuda? Porque es que mi hermana no es mi esposo, ella simplemente es mi hermana”.

¿Cómo ayudó Milena Zárate a su hermana Greissy?

Greissy Ortega contó a Magaly Medina cómo le ayudó su hermana Milena Zárate:

“Lo poco o mucho en que me ha podido ayudar es ayudarme a conseguir los pasaje más económicos, darme mucha fuerza, fortaleza, estar siempre pendiente de mi. Yo no necesité en ese momento (dinero) porque yo vendí muchas cosas, de lo que ella me ayudaba a conseguir pude conseguir los pasaje y la estadía para poder pasar con mis 3 hijos”.

Pese al duro momento que vive, Greissy Ortega no planea volver al Perú. “Yo iba a tirar la toalla hace un tiempo atrás, pero no me quise dar por vencida porque sentí que todavía podía dar mucho. (…) Yo solamente quiero trabajar, no le hago daño a nadie”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR