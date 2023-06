La noche de este viernes 23 de junio de 2023, durante el programa ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora Magaly Medina condenó la agresión que sufrió el equipo de ‘Amor y Fuego’ a manos del padre del futbolista Bryan Reyna.

La ‘Urraca’ dejo de lado sus diferencias con Rodrigo González y pidió justicia para los agredidos. Mencionó que los periodistas no son delincuentes y solo cumplen con su labor periodística.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre agresión del padre de Bryan Reyna a reporteros de Amor y Fuego?

“ Queremos solidarizarnos con el equipo de ‘Amor y Fuego’, que ayer fue víctima de una brutal agresión por parte del jugador Bryan Reyna. Puedo tener mucha discrepancia y opiniones divergentes, pero creo que me gusta hacer espíritu de cuerpo cuando se trata de nuestros periodistas y cuando se trata de delincuentes a los reporteros ”, dijo Magaly Medina en un principio.

Además, cuestionó a la Policía Nacional por dejar en libertad al señor Luis Roberto Reyna, padre del volante de Alianza Lima, luego de la salvaje agresión contra los reporteros de Willax.

“Este bárbaro ataque que sufrieron el chofer de una unidad móvil y un investigador del programa de Rodrigo González me pareció totalmente fuera de lugar. Lo que a mí me asombra y no me queda claro es cómo después este señor tan violento, tan iracundo, de agarrar un bate de madera y así de esta manera romperle gran parte del carro, golpear ese auto por todos lados, todavía lo llevaron a la comisaría y fueron liberados a las pocas horas. Eso da carta blanca de que cualquier tipo violento en este país puede hacer justicia, o lo que él entiende por justicia, con sus propias manos ”, cuestionó.

“Los periodistas no somos delincuentes, no robamos, no secuestramos, hacemos nuestra labor, siempre tratamos de proteger a nuestros investigadores y cuando un supuesto ampayado nos descubre abortamos la misión. De esa manera nos protegemos y protegemos al equipo, porque son vidas humanas y muchos jugadores de futbol en el país andan rodeados de delincuentes, esa es una realidad, y se creen la última chupada del mango ”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR