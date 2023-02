Antonio Cartagena nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta pública, pero esta vez no por denuncias hechas por sus exparejas por desatenderse de sus hijos, sino que ahora es acusado de haber estafado y no asistido a una presentación que fue previamente pagada.

Todo quedó al descubierto en la reciente edición de “Magaly TV, la firme” , cuando se conoció el testimonio de una empresaria peruana, quien denunció haberse visto afectada por el incumplimiento del contrato. Por su parte, el cantante intentó desligarse completamente del caso y culpo a su representante.

“Ahora él (Antonio Cartagena) tilda a su manager como estafador, pero realmente yo a Antonia Cartagena le creo muy poco porque lo que está en los videos que nos han entregado, es justamente él mencionando a esta persona”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

En ese sentido, la figura de ATV señaló que el artista peruano se habría aprovechado de los emprendedores, para no cumplir con el show ya pactado, por el que incluso ya habrían pagado una suma de S/ 15 mil soles.

“No es justo, está bien que esas personas sean provincianas, trabajadoras, tenga su restaurante campestre o su discoteca, les cuesta bastante trabajo sacar adelante un emprendimiento de esa naturaleza y no puede ser que un cantante reconocido, que tiene un público, se ponga de acuerdo con el manager, recibe plata y no cumple con el contrato, eso me parece bastante vergonzoso”, agregó.

