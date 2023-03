Erick Sabater se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida tras haberse convertido recientemente en padre de una pequeña bebé junto a su pareja Esmeralda. Y es que como era de esperarse, muchas figuras del medio lo felicitaron por dicho acontecimiento. Sin embargo, un particular mensaje publicado por su ex, Micheille Soifer, habría llamado la atención de los usuarios.

Cabe señalar que el exchico reality actualmente viene residiendo en Estados Unidos junto a su novia, quien dio a luz en una clínica local. Frente a ello, la cantante compartió una peculiar una historia que parece ser para el ex Mister Universo.

“Yo también quiero mi caracolito” , escribió la popular ‘Michi’, acompañando este comentario con un emoji de bebé. En ese sentido, el programa América Hoy considera que, con esta noticia, a Micheille también le habrían venido ganas de convertirse en mamá. “Será que al mismo estilo que Sabater, ya le afloró el instinto maternal... O será que los recuerdos invadieron a la Michi y le causó nostalgia ver a Erick como papito” , señaló la voz en off del magazine matutino.

Recordemos que hace algunos días, Micheille Soifer confesó que, cuando estuvo con Erick Sabater, le hizo un tremendo regalo de casi 20 mil dólares. “Lo más caro que le he comprado a alguien es una moto valorizada en casi 20 mil dólares (...) No me arrepiento de lo que hice, al final me quedé con la moto”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR