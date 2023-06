Stephanie Cayo decidió romper su silencio y confirmó así la presunta infidelidad de su ahora expareja, Maxi Iglesias con Eva Soriano. Y es que recordemos que el actor español fue captado besándose con su compatriota en las afueras de una discoteca.

En ese sentido, la actriz peruana, quien estuvo en el avant premiere de “Tyler Rake 2″, la nueva película de Chris Hemsworth para Netflix, no pudo evitar ser consultada sobre este polémico tema.

“No tengo nada que aclarar, no tengo nada que decir, no tengo ningún comentario al respecto” , comenzó diciendo Stephanie, sin embargo, ante la insistencia de la periodista, admitió cómo le habría afectado este tema amoroso.

“Para serte honesta, bueno sí, de que ha dolido, me ha dolido, pero no tengo ningún comentario, no quiero meter a nadie en problemas tampoco. Estoy bien, estoy pasando por un momento bonito... Mi pasado ya pasó”, expresó la hermana de Fiorella Cayo.

¿Con quién le fue infiel Maxi Iglesias a Stephanie Cayo?

El periodista Germán González destapó una bomba al confesar que el actor español, Maxi Iglesias, fue captado besándose apasionadamente con la famosa presentadora Eva Soriano, cuando aún mantenía un romance con Stephanie Cayo.

“ El sábado 22 de abril, a las 3 de la mañana, exteriores del Panda Club… Mis fuentes, supuestamente, ven a Maxi Iglesias morreando con una mujer . Una presentadora que todos conocemos” , dijo el comunicador del podcast ‘En todas las salsas, de Mtmand’.

Según contó, el beso entre Maxi y Eva ocurrió en una discoteca de Madrid, totalmente cautelosos. Sin embargo, al momento de percatarse que los estaban viendo, decidieron retirarse del lugar.

