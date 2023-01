Renato Tapia , ante la presión mediática, tuvo que confirmar que es el padre biológico del hijo Daniela Castro , quien nació el 9 de mayo de 2017 y hoy tiene 6 años de edad.

No solo asumió la paternidad del menor, sino que reconoció que fue infiel a su esposa Andrea Cordero, con quien tiene una hija de 7 años. “Lamentar la forma como manejé el tema y pedirle disculpas públicas a cada una de las personas de mi familia que se vieron afectadas”, escribió este 24 de enero.

Precisamente, Andrea Cordero (29 años) sabía que su esposo tenía un hijo no reconocido, pero también tuvo que guardar silencio. Ella se habría descubierto la verdad a mediados del 2022 y, tras la confesión de Daniela en ‘Magaly TV La Firme’, desactivó los comentarios en redes sociales.

Lo que pocos sabían es que ella padece de una enfermedad incurable y contó detalles en su blog personal ‘Amelia y su Lámpara’.

Qué pasó con la esposa de Renato Tapia

Andrea Cordero padece del Síndrome De Ovarios Poliquísticos (SPO), un trastorno hormonal que genera ovarios de mayor tamaño con pequeños quistes en los bordes externos. Se manifiesta con anovulación, esterilidad, diabetes gestacional, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, riesgo cardiovascular, depresión y rechazo a la imagen.

“El SOP es un síndrome que engloba muchos aspectos, deja de ser solo un trastorno ginecológico y pasa a uno endocrinometabólico también. Aunque nunca lo hayas escuchado, dos de cada diez mujeres tienen SOP, lo que la convierte en la patología endocrina más común en mujeres de edad fértil”, escribió en su blog en agosto del 2022.

Contó también cómo fue su reacción cuando se enteró que tenía este síndrome.

“Una nube de dudas horribles me acompañó durante un tiempo. Pensar que esto es algo que no tiene cura y que requiere mucho esfuerzo para sobrellevar, me abrumó muchísimo. Fueron unos cuantos años sintiéndome a la deriva hasta encontrar una respuesta consistente y trazar un horizonte, uno al que aún lucho por llegar. Cada vez más cerca, cada vez más segura”, escribió Andrea en su blog “Amelia y su Lámpara”.

Qué tratamiento sigue la esposa de Renato Tapia

La esposa de Renato Tapia dijo que se atendió con un endocrinólogo en España, quien le ha ayudado a entender este padecimiento. “Es el segundo al que llego aquí en España, y solo con la revisión de mis antecedentes, la exploración física y mis ciclos menstruales fue capaz de diagnosticarme con SOP y resistencia a la insulina. Desde entonces, he retomado el tratamiento con medicina y me siento mucho mejor”.

