Continúa la novela entre Giuliana Rengifo, el notario Paul Pineda y su esposa, la fiscal Katherine Tapia. La cubiambera se presentó este martes, 20 de setiembre, en “Amor y Fuego” para mostrar audios donde la esposa revela que el programa de Magaly Medina le estaría ofreciendo 1000 dólares por una entrevista.

Sien embargo, el notario había impedido que se dé esa situación, convenciendo a la madre de sus hijos de no hacerlo. El abogado aceptó que le ofreció dinero a su esposa para que no acepte conversar con la producción de Magaly TV La Firme’.

“A ella le ofrecieron una cantidad de dinero. Yo le dije: ‘te vas a exponer, no te expongas, depende de ti si quiere ir’. Me dijo que no (aceptaría), pero que le están ofreciendo dinero. Ella no necesita dinero, ella tiene, pero sí recuerdo haberle dicho ‘te puedo dar’”, reveló.

Gigi Mitre fue contundente y le consultó al notario si, para evitar que se presente en ‘Magaly TV La Firme’, le ofreció dinero.

“Sí recuerdo haberle escrito algo así de broma y ella también le tomo así de broma . Yo anoche vi el video que salió en la tele y ella dijo que no había ningún problema porque ya estamos separados”, argumentó.

Dijo que le molestó el ampay de Magaly Medina porque “se meten en la vida privada de alguien que no están en la farándula”.

¿Qué dijo la esposa del notario?

“Me quieren pagar 1000 dólares y mis pasajes por una entrevista virtual, y presencial mucho más”, se lee en una conversación que habría sostenido la fiscal con el notario pucallpino.

TE PUEDE INTERESAR