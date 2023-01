La modelo Melissa Paredes se refirió este 24 de enero a la denuncia contra el futbolista Renato Tapia, quien no ha reconocido a su hijo de seis años, fruto de su relación extramatrimonial con la joven madre Daniela Castro.

En el programa “Préndete” de Panamericana TV, Paredes y sus compañeros Karla Tarazona y ‘Metiche’ reprocharon la actitud del seleccionado nacional.

¿Qué le exigió Melissa Paredes a Renato Tapia?

“Lamentablemente, en mi caso, no puedo opinar más allá de lo que no sé. A veces en televisión se habla mucho, se especula, se dice y al final, no es lo que parece. En este caso, no voy a dar mi opinión al respecto a la criatura, lo que sí decirle a Renato Tapia en tal caso, qué le cuesta firmar, yo creo que hay que ser varón también” , dijo Melissa en un inicio.

Por su parte Kurt Villavicencio cuestionó que el jugador del Celta no se haya hecho responsable de su hijo: “Cómo es posible que una persona que sale embarazada luego le pidan que vaya a vivir con el primo de Renato Tapia para que este primo la tenga un poco como secuestrada para que ella no publique fotografías del niño. En qué mundo se ve algo así”.