El periodista deportivo Carlos Alberto Navarro, conocido popularmente como el ‘Tigrillo Navarro’ se pronunció en su segmento de ‘PBO Radio en Willax’ sobre Renato Tapia, quien no ha reconocido al hijo de 6 años que tendría con Daniela Castro.

“Yo solamente voy a decir una cosa: Los goles se firman, los hijos de uno se firman. Nada más, nada más... La sangre es la sangre” , dijo el comunicador en su secuencia deportiva.

¿Por qué Renato Tapia no quiere reconocer a su hijo?

Daniela Castro denunció en ‘Magaly TV La Firme’ que el futbolista tiene un hijo de 6 años y se niega a firmarlo. La joven de 28 años, quien fue su pareja en la adolescencia, contó que en el 2016 ambos se volvieron encontrar en Holanda y quedó embarazada.

“Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo. Me duele por mi hijo, porque se están burlando de él. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”, reveló.

De acuerdo a lo narrado por la madre de familia, Andrea Cordero, la esposa de Renato Tapia, tiene conocimiento de la existencia del niño y no solo ella, sino los progenitores del jugador también.

TE PUEDE INTERESAR