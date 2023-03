Hoy, 10 de marzo de 2023, Melissa Paredes le dijo adiós al programa “Préndete” tras dos meses en la conducción. La expresentadora se conmovió hasta las lágrimas por su salida abrupta del magazine y sus compañeros Karla Tarazona y “Metiche” le agradecieron y le expresaron sus mejores deseos en su carrera televisiva.

Durante la emotiva despedida, la ex del “Huevero” no dudó en responderle a Rodrigo González, quien la tildó de “hipócrita’, pues según él, Tarazona no estaría nada triste con la salida de su compañera.

“Yo me voy a quedar con lo que siempre tengo en mente, lo que se ve en televisión... Pueden opinar y decir lo que quieran, pero Kurt, tú (Melissa Paredes) y yo y la gente que hemos estado acá en piso durante todo este tiempo, que hemos compartido, somos los únicos que sabemos realmente lo que pasaba entre nosotros”, comentó Karla Tarazona en un inicio.

“Pueden tener su opinión, pueden decirme lo que quieran, me ven hipócrita, la verdad no me interesa, creo que más me importa lo que la gente que ha vivido conmigo el día a día. Me da muchísima pena lo que está pasando porque siento que a veces la vida suele ser injusta, sin embargo, también consideró que todo tiene un porqué y un para qué. Estoy segura que después de todo esto algo bueno llegará a tu vida” , agregó.

