El conductor Rodrigo González se burló del novio de Isabel Acevedo durante el programa Amor y fuego del lunes 21 de marzo de 2022. Y es que la pareja de ‘Chabelita’ fue captado mientras despreciaba los locales de las playas del sur de Lima.

“Él es un poco tamaño Ezio, es un poco Ezio, o sea, bolsillo, esposo de bolsillo”, se burló Rodrigo González, mientras que Gigi Mitre quedó sorprendida con el tamaño de Rodney Rodríguez: “yo pensé que ella estaba en tacos, pero no”.

Asimismo, Rodrigo González aprovechó para mandarle una ‘chiquita’ a Rodney Rodríguez, quien fue captado reclamando a ‘Chabelita’ por llevarlo a las playas del sur: “¿Pa’ eso me traes? ¿Pa’ esa huev*** me traes?”, reclamó el empresario a la bailarina mientras salían de una discoteca el último fin de semana.

“No le gustó lo que había adentro, ‘para esta huev*** me traes’, dijo. ¿Cómo vas a decir eso?”, cuestionó Rodrigo González. “Él está acostumbrado a ir a clubs más cool”, se burló Gigi Mitre.

“¿Él de dónde es? Él es peruano ¿y vive en Estados Unidos hace cuánto? Vive en Maryland ¿Maryland está en Washington? (...) a media hora. Ya, entonces, ¿pero hace cuánto tiempo que vive allá?”, preguntó Rodrigo González, quien afirmó que, aparentemente, Rodney Rodríguez había olvidado que es peruano y se daba aires de divo por vivir en EE.UU.

“Parece que ya se olvidó, pues ¿no? Y eso que a mí me parece que la diversión y los lugares que hay para ir, los bares y todo en el sur, no están nada mal, ah, pero parece que para él es poco, parece que para él es poco y le dijo ‘para esta huev*** me traes’, le dijo así con todas sus letras. Ahí sí bien peruano porque esa palabra es bien peruana”, manifestó el conductor.

“(¿Cuál local es ese?) No digas porque los vas a dejar mal y de repente él tiene mal gusto”, sentenció el popular ‘Peluchín’.

VIDEO RECOMENDADO

Álvaro Rod y Christian Domínguez hablan de extorsión en la música

TE PUEDE INTERESAR