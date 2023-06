El Perú está en los ojo del mundo tras el reciente estreno de la película “Transformers: El Despertar de las Bestias”, que realizó gran parte de su rodaje en Cusco y Tarapoto, especialmente en la ciudadela inca de Machu Picchu. Sin embargo, no solo los atractivos turísticos llamaron la atención del público, sino también algunas míticas escenas en las que los protagonista comparten diálogos en Quechua con el pueblo cusqueño.

En redes sociales, los fanáticos de la serie están eufóricos por la presencia de nuestro país en una de las cintas más esperadas del año. Sin embargo, una escena en particular encantó a todos los peruanos, y es cuando el líder de los ‘Maximal’ habla en quechua con el jefe de andino, ‘Amaru’, quien fue interpretado por el profesor Lucas Huaranca Cuitre.

¿Quién es Lucas Huarancca Cutire?

Lucas Huarancca es un profesor jubilado de la institución educativa “Corazón de Fátima” del distrito de Urcos en la provincia de Quispicanchi en Cusco . El maestro cusqueño dio un salto a Hollywood para protagonizar una de las escenas icónicas de la nueva película de Transformers, y que es la favorita de los peruanos en la cinta.

El profesor interpreta a ‘Amaru’ un curaca de la última familia descendiente de los Incas que cumplieron el rol de proteger a los ‘Autobots’ en su lucha. Además de ayuda a los ‘Maximals’ y ‘Terrorcons’.

“ Estábamos en plena pandemia. Yo no tenía mucha idea de qué trataba, pero mi hijo me dijo que es una gran película y que estaba muy bien ”, contó en una entrevista para el diario Trome.

¿Cómo Lucas Huarancca formó parte de Transformers?

Lucas confiesa que su casting para la nueva película de Transformers fue casi un ‘milagro’, pues el originalmente se dirigía al santuario del Señor de Qoyllurit’i, cuando se enteró que estaban buscando a personas que hablaran quechua a la perfección.

“Estaba yéndome al Señor de Qoyllurit’i a agradecerle, cuando de pronto me topó con una señorita que estaba buscando personajes para su grabación. Le pregunté y me dijo que estaban buscando personajes que sepan hablar quechua. Le dije que yo sabía y que de repente podría tener esa oportunidad. Después, me fui a cumplir mi objetivo que era llegar al Señor de Qoyllurit’i. Regresando, a las 3 de la tarde, me presenté y me dijo que mi casting lo iban a enviar para que lo califiquen. Grabaron la entrevista y la preguntas que me hicieron. Después de varios días me dijo que había quedado seleccionado ”, reveló para Trome.

