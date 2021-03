¡FIEL A SU ESTILO! Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para contestarle a Vania Bludau quién aseguró que la prensa la estaba acosando.

Según la modelo, periodistas -a quienes no identificó- la estarían acosando. Ella argumenta que este supuesto acoso se dio porque un reportero la siguió hasta su casa.

Ante esta denuncia, la ‘Urraca’ no se guardó nada y expresó lo siguiente: “No Vania, ¿Quién será? de repente un canal chiquito, desconocido. Algún aprendiz de paparazzi porque para mi tú y Mario ya no son noticia. No son noticia a menos que los arresten o tengan una broncaza de esas que fuera interesante para la gente”.

“Como voy a desperdiciar horas, investigadores o reporteros que estén parados a fuera de tu casa esperando a ver que haces si sales a pasear al perro o si sales a correr o comprar en la esquina. No es negocio, no lo haría para mi no eres noticiosa”, añadió.

Cabe señalar que la modelo Vania Bludau regresó a los Estados Unidos tras pasar dos meses en el Perú junto a su novio Mario Irivarren.

