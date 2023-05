La popular cantante peruana, Yarita Lizeth ha ganado bastante popularidad en los últimos meses como una de las cantantes folklóricas más pedidas del momento, pero la interprete no solo ha dedicado su vida a la música, pues también es una exitosa empresaria puneña con múltiples negocios entre ellos una discoteca, un restaurante y hotel.

Sin embargo, no siempre fue así, la popular Yarita tuvo que pasar duros momentos en su vida antes de convertirse en toda una estrella del folklor en los escenarios. La joven interprete trabajó muy duro durante varios años para lograr tener el éxito y el reconocimiento que posee ahora.

Yarita Lizeth confiesa que trabajó desde los 17 años

En una entrevista para el diario local Trome, la cantante puneña reveló detalles de su infancia y lo duro que fue asumir la responsabilidad de su familia cuando aún era menor de edad y ser el soporte para sus hermanos menores tras la muerte de su madre.

“Empecé desde cero para alcanzar mi sueño, no tenía a nadie que me diga ‘toma estos 100 soles para que te compres un traje, grabes tu disco’. Encima había perdido a mi mamá y mis hermanos estaban estudiando, así que me tocó, con 17 años, salir a trabajar”, relató Yarita Lizeth para Trome.

Luego la artista contó que su primer trabajo fue como ayudante de cocina en Puerto Maldonado donde trabajaba casi 20 horas al día. “Me fui a Puerto Maldonado para laborar y fue el trabajo más duro que tuve en mi vida, nos despertábamos a las 3.00 a. m. y dormíamos a las 11.00 p. m., porque era ayudante de cocina”, explicó la cantante.





