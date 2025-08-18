El penalista Andy Carrión aseguró que es probable que, por el caso Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, se condene a Martín Vizcarra, quien comparte un área común con Ollanta Humala en el penal de la Diroes, en el fundo Barbadillo.

MÁS INFORMACIÓN : Marina y Ejército se despliegan en frontera, mientras más colombianos entran al Perú

Cosas de la vida, Martín Vizcarra y Ollanta Humala, que comparten en área, siempre acudieron a las citaciones judiciales y no pretendieron escapar y se les llevó presos sin resistencia alguna, aunque apelaron las medidas.

MÁS INFORMACIÓN : Expresidente Ollanta Humala avaló asilo y fuga de Nadine Heredia a Brasil

Aunque Martín Vizcarra no ha perdido la serenidad, confirman su hermano y también fuentes penitenciarias.

Quince años

En el proceso por el que se le acaba de dictar cinco meses de prisión preventiva a Martín Vizcarra, la Fiscalía pide 15 años de pena privativa de la libertad.

El abogado Carrión explicó que la Fiscalía solicitó la referida prisión preventiva ante la inminencia de una decisión judicial en su contra, según se desarrolla el juicio oral.

Se va preso

“Todo apunta, al menos por el acervo probatorio que ha aportado el fiscal Germán Juárez Atoche, de que existe alta probabilidad de que esta sentencia sea condenatoria. De hecho, cuando el juez Jorge Chávez Tamariz leyó al menos el primer presupuesto de su vinculación con el delito, ya casi afirmaba de que se había cometido el delito, con lo cual yo creo que más bien es una decisión que ha tomado ante la inminencia de la decisión que sería condenatoria”, declaró a RPP.

Hermano da detalles

En tanto, Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, afirmó que su pariente se halla “sosegado, tranquilo”, y que comparte en la Diroes un ambiente con Ollanta Humala, aunque lejos de otro en el que están Alejandro Toledo y Pedro Castillo, con quienes no puede relacionarse.

Mario Vizcarra declaró a RPP estar dispuesto a ser candidato de Perú Primero en las elecciones de 2026.Seguidores de Martín Vizcarra acudieron ayer a un plantón en la Diroes para apoyar a su líder y defender su inocencia.