El expresidente Martín Vizcarra no tuvo tiempo de celebrar que el Poder Judicial le archivó dos delitos por el caso Obrainsa, porque de inmediato el congresista por Fuerza Popular Héctor Ventura lo denunció constitucionalmente ayer por tráfico de influencias y colusión.

De esta forma, Martín Vizcarra podría perder la protección de aforado y ser pasado a la Fiscalía para ser luego eventualmente condenado por el Poder Judicial.

El expresidente Martín Vizcarra niega los cargos y considera que sus opositores buscan neutralizarlo políticamente.





Cabecilla de mafia

El legislador Héctor Ventura explicó a RPP que según la tesis del Ministerio Público”, el exmandatario “sería el cabecilla de una organización criminal” en la que se favoreció, “pues de todas las obras recibían el 3.5 %, es decir, millones de soles de los actos colusorios con ministros de Estado, empresarios” en que “todo iba a manos de Martín Vizcarra”.





Maestro de Castillo

“Es el mismo modus operandi del accionar que tenía Pedro Castillo, quien habría copiado todos estos actos ilegales de corrupción que también se hacían en la gestión de Martín Vizcarra, utilizando a su propia esposa, Maribel Díaz, (...) que administraba los millones de soles que iban a parar a Palacio de Gobierno”, declaró.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tramitará la denuncia que busca levantar la inmunidad a Vizcarra, un aforado.





Delitos archivados

Antes, la jueza Margarita Salcedo archivó los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación de funciones contra Vizcarra en el caso Obrainsa.

Así, el exmandatario será procesado solo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado por actos de corrupción cuando fue presidente regional de Moquegua.





Nexos con actual Gobierno

Karem Roca, exsecretaria de Vizcarra, dijo que este “tiene trabajando a su gente en este Gobierno” y que “le deben favores”.

Karem Roca manifestó que el vacado expresidente Vizcarra tiene gente trabajando en el Gobierno de Dina Boluarte. “He defendido a ese señor con mi vida. Me he enfrentado a muchas personas por cuidarlo al señor. No solo yo, muchas personas que, lamentablemente, ahorita siguen trabajando para el Estado y le deben favores políticos, económicos, al señor”, dijo Roca Luque en exclusiva para ‘Contracorriente’.





