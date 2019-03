Siempre habla de su expareja

Por: Magaly Moro

Karen (27 años, Carabayllo). Doctora, estoy cansada de la situación que estoy viviendo con mi pareja.

Hace cinco meses inicié una relación con Jonás. Cuando nos conocimos, él me contó que había terminado recién con Nayeli, una chica con la que estuvo desde su época de colegio.

Yo nunca tuve problemas con eso, porque siempre he sido de las personas que no se atormentan por el pasado de su pareja; sin embargo, sentía que la relación de Nayeli y Jonás no había concluido del todo, porque él la traía a nuestras conversaciones constantemente.

A pesar de eso, me enamoré de él y acepté comenzar una relación. Durante los primeros días, todo fue bonito, porque no existían los fantasmas del pasado, pero lastimosamente eso duró muy poco, ya que, en la primera discusión que tuvimos, él dijo: “Eres igual de engreída que Nayeli”. Al escuchar eso me enojé tanto que preferí no continuar en el mismo lugar.

He intentado no prestarle demasiada atención, pero es inútil. Incluso, ayer que fuimos al cumpleaños de su amiga, Jonás me confundió. En lugar de decir “te presento a Karen”, dijo el nombre de ella, y automáticamente se corrigió, pensando que no me di cuenta.

Doctora, en realidad ya no sé qué hacer. Sé que es un buen chico y lo quiero muchísimo; sin embargo, siento que él aún no cierra el capítulo con su expareja.

Tengo miedo de que ella siempre esté presente entre nosotros. Mis amigas creen que es mejor terminar nuestra relación antes de que me enamore más. ¿Cree que sea lo correcto? Necesito su ayuda, por favor.

OJO CONSEJO:

Habla con él y coméntale tus dudas. Si ves que esto continúa y Jonás no deja ir el recuerdo de su ex, da un paso al costado. Te dolerá, pero será lo mejor para ti. Suerte.

