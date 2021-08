¡BOMBA! Diana Noriega, la jovencita de 21 años- que reveló su encuentro intimo con el salsero Josimar en ‘Magaly TV, La Firme’- sorprendió a todos al pedirle dinero a la producción de ‘Amor y Fuego’ a cambio de ‘destruir’ al ‘Rey de la salsa perucha’.

El show de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre logró conversar con Diana Noriega y dejo entrever que el programa de la ‘Urraca’ le habría pagado para hablar sobre la supuesta noche que pasó con el interprete de ‘El Aventurero’.

“¿De cuánto estamos hablando? Espera estoy con mi manager. Magaly me dio 900 y no voy aceptar nada menos de eso, 800 dólares. Honestamente no aceptaba nada menos, pero ustedes 800... El depósito tiene que ser antes”, indicó la jovencita.

Más adelante, la reportera de ‘Amor y Fuego’ le preguntó si podría exagerar sobre su relación con el salsero. Al respecto ella respondió: “Sí, tú dime yo lo hago. A lo extremo”

Jovencita confiesa encuentro íntimo con Josimar

Como se recuerda, la joven identificada como Diana Noriega (21) dio detalles inéditos de su encuentro con el salsero Josimar.

“Yo pasé una noche con el rey de la salsa, Josimar...Me da su número y me manda su ubicación para encontrarnos en el hotel... Cuando llegué comenzamos a chapar, cuando estábamos íntimamente ni siquiera se sacó el polo... He tenido mejores (en la cama), confesó.

