Chris Soifer, hermana menor de Michelle Soifer, pasó por un vergonzoso momento cuando las cámaras de ‘Amor y Fuego’ le mostraron algunas imágenes que demostrarían que su novio, el DJ Alejandro Carpio, aún estaría viendo a su exenamorada, Carla Aranda.

“¿Tú reconoces este carro?”, le preguntó la reportera del programa de espectáculos, poniendo nerviosa a Chris.

Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron un informe mostrando algunas “coincidencias” en las historias de Instagram del DJ con su ex, dando entender que el joven estaría jugando a ‘doble cachete’.

Y es que Aranda publicó algunas fotos con el perro del artista y además un video donde se le ve al interior de su auto.

Ante la evidencia, Chris Soifer no supo cómo reaccionar y tuvo que aceptar que el perrito con el que lucía Carla Aranda es la mascota de su novio. “El perrito es de Alejandro (...) él me explicó, es un tema delicado. Él me contó una situación super fuerte de esta chica, no sé si será verdad, me contó que ella estaba recibiendo apoyo de su familia porque ella no tenía a donde ir...”, contestó a la reportera.

Ante la duda, Soifer decidió enviarle un mensaje de WhatsApp a DJ Carpio, pidiendo explicaciones por las imágenes.

“Eso no es de hoy, evidentemente, qué quieres que te diga”, fue el frío mensaje de Alejandro.

“Como te digo, ya... le creo pues”, dijo, resignada Chris Soifer.

Por su parte, Carla Aranda también fue entrevistada por Amor y Fuego y evitó responder si aún veía a su ex.

“No voy a opinar si es su carro o no es su carro. No creo (que no es esté mintiendo a las dos) No tengo una relación con Alejandro. Yo no me meto, nunca me voy a meter. Alejandro es una buena persona”, comentó.

Chris Soifer habla de su DJ

